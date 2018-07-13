23:02 13 июля | Футбол — Англия

"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с Шачири


"Ливерпуль" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Швейцарии Джерданом Шачири. Контракт с 26-летним игроком является долгосрочным. 

Шачири перешел в "Ливерпуль" из "Стоук Сити". Игрок в прошлом сезоне провел 38 матчей за "гончаров" и забил восемь мячей при семи голевых передачах.

На чемпионате мира-2018 в составе национальной сборной он провел 4 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

 

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