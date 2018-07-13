"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с Шачири

"Ливерпуль" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Швейцарии Джерданом Шачири. Контракт с 26-летним игроком является долгосрочным.
Шачири перешел в "Ливерпуль" из "Стоук Сити". Игрок в прошлом сезоне провел 38 матчей за "гончаров" и забил восемь мячей при семи голевых передачах.
На чемпионате мира-2018 в составе национальной сборной он провел 4 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Welcome @XS_11official! 😁https://t.co/jj6NyNDEXs #XS23 pic.twitter.com/GDP4eIQiIX– Liverpool FC (@LFC) 13 июля 2018 г.