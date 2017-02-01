"Ливерпуль" и "Челси" победителя не выявили, Коста не забил пенальти

"Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 1:1. На гол защитника лондонцев Давида Луиза на 24-й минуте хозяева ответили мячом Джорджиньо Вайналдума во втором тайме. Отметим, что на 76-й минуте нападающий гостей Диегу Коста не реализовал пенальти - голкипер Симон Миньоле отразил удар форварда.

Команда Антонио Конте набрала 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Тоттенхэм" и "Арсенал" на девять баллов. Подопечные Юргена Клоппа идут на четвертом месте с 46-ю очками.

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23-й тур

"Ливерпуль" – "Челси" – 1:1 (0:1)

Голы: Давид Луиз, 24 (0:1). Вайналдум, 57 (1:1).

Нереализованный пенальти: Диегу Коста, 76 (вратарь)

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Вайналдум, Эмре Джан, Хендерсон, Лаллана (Ориги, 90), Филиппе Коутинью (Мане, 75), Роберту Фирмину.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Матич, Канте, Азар (Педро, 72), Виллиан (Фабрегас, 83), Алонсо, Диегу Коста (Батшуайи, 90+3).

Предупреждения: Хендерсон, 45. Милнер, 59. Виллиан, 79.

Судья: Клаттенбург.

31 января. Ливерпуль. Стадион "Энфилд Роуд".

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Челси"