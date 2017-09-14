Леонид Слуцкий: "У меня действительно трудное время"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после поражения от "Фулхэма" (1:2) в 7-м туре чемпион-лиги отметил, что решать проблемы команды нужно всем, кто поддерживает "тигров". По его словам, сейчас некогда думать о результате, потому что не за горами следующая игра. "Халл" потерпел четыре поражения в пяти последних поединках и опустился на 16-е место в турнирной таблице.

- Сейчас действительно трудное время, - приводит пресс-служба "Халла" слова Слуцкого. - Но нам нужно решать проблемы вместе. И команде, и клубу, и болельщикам. Нет времени испытывать разочарование. Должны двигаться дальше, потому что следующий матч в субботу.

Во втором тайме играли намного лучше, чем в первом, и заслуженно сравняли счет. Но не смогли использовать шансы, чтобы забить второй мяч. Разочарованы результатом, потому что заслуживали в этом матче как минимум ничьей.