Леонид Слуцкий: "С "Халлом" был показан чуть ли не максимально возможный результат"

В понедельник "Витесс" официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер Леонид Слуцкий. "СЭ" стал первым, кому он дал интервью после подписания контракта с голландским клубом.

– Спустя время, как вы оцениваете свою работу в "Халле"?

– Сверхпозитивно и сверхинтересно. Эта работа меня невероятно сильно обогатила. Повторюсь, в той ситуации, которая была, результат был показан чуть ли не максимально возможный. Может быть, этот период в спортивном плане нельзя назвать сверхуспешным, хотя не стоит напоминать, как все происходило и что этому сопутствовало. Но и об этом можно поспорить. В то же время если говорить о личном опыте и тренерском развитии, то это был невероятно важный период в моей жизни и карьере.

– В ситуации с "Халлом" вы не чувствуете себя обманутым? Все-таки, когда вы приходили, ожидания были иными.

– Я не хотел бы комментировать, что и как происходило в "Халле", потому что очень благодарен руководству клуба за возможность поработать там. Я безмерно благодарен болельщикам, которые оказывали и до сих пор оказывают мне потрясающую поддержку. И я очень благодарен всем игрокам, тренерскому штабу и обслуживающему персоналу за сверхпрофессиональную работу, которая комплексно меня обогатила. Со многими из этих людей мы продолжаем активное и очень интересное общение.

– После "Халла" вы много времени провели в России. Ваш английский от этого не стал хуже?

– Я и в России продолжал каждый день по два часа работать с репетитором. Кроме того, я очень часто летал в Лондон. Да и агент у меня англичанин. То есть общение на английском у меня сохранялось. Это первое. Второе – до старта моей работы в "Витессе" есть достаточно продолжительный промежуток времени, поэтому, думаю, что в том же апреле я на весь месяц улечу в Лондон и продолжу заниматься с теми преподавателями, с которыми у меня есть великолепный контакт и которые многому меня научили.

Так что английский в нормальном состоянии, хотя понятно, что в этом аспекте нет потолка. Поэтому я буду пользоваться возможностью совершенствовать свой английский, благо у меня есть для этого время. (Дмитрий СИМОНОВ)

Эксклюзив "СЭ". Первое интервью Слуцкого после назначения в "Витесс"