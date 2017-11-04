Леонид Слуцкий: "На поле игроки выглядят как манекены"

Главный тренер "Халл Сити"​ Леонид Слуцкий после третьего поражения подряд в матче с "Шеффилд Юнайтед" (1:4) отметил, что во время летнего трансферного окна в команде появилось много новичков. Специалист предположил, что они ставят не командные цели, а индивидуальные.

– Летом в команду пришло много новых игроков, но, может быть, все они ставят только индивидуальные цели, а не командные, – цитирует пресс-служба "Халла" Слуцкого. – Все тренируются усердно, но на поле выглядят как манекены. Мы не можем пополнить команду новичками сейчас, потому что трансферное окно закрыто. Но мы можем изменить реакцию на пропущенные мячи. Повторюсь, до первого гола "Шеффилда" качество нашей игры было хорошим, но затем все сломалось. (Гоша ЧЕРНОВ)