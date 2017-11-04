Леонид Слуцкий: "На поле игроки выглядят как манекены"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после третьего поражения подряд в матче с "Шеффилд Юнайтед" (1:4) отметил, что во время летнего трансферного окна в команде появилось много новичков. Специалист предположил, что они ставят не командные цели, а индивидуальные.
– Летом в команду пришло много новых игроков, но, может быть, все они ставят только индивидуальные цели, а не командные, – цитирует пресс-служба "Халла" Слуцкого. – Все тренируются усердно, но на поле выглядят как манекены. Мы не можем пополнить команду новичками сейчас, потому что трансферное окно закрыто. Но мы можем изменить реакцию на пропущенные мячи. Повторюсь, до первого гола "Шеффилда" качество нашей игры было хорошим, но затем все сломалось. (Гоша ЧЕРНОВ)
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
ТЫ себя со стороны видел на стульях в чемпионатах наш/раш ????? Над тобой ТАК рррррржали, что манекены -- ЭТО апплодисменты игрокам ха-ха-халла.....
21:09
Juve35Scudetto
Халл перед сезоном потерял : Клукас(Суонси), Робертсон(Ливерпуль), Эль Мохамади(Астон Вилла), Якупович(Лестер), Хаддлстоун(Дерби), Ньяссе(Эвертон), Маркович(Ливерпуль), Магир(Лестер), Раноккья (Интер), Мбокани(Динамо К). Это для тех, кто говорит , что у Халла сильный состав. Ни одного подобного уровня игрока не взяли! Лучший форвард Абель Эрнандес выбыл из-за травмы в начале чемпионата, Мэйсон ни минуты не сыграл, как и Эвандро. Вот так- НИКТО бы не смог лучше выступить с Халлом!
21:09
Ковтун
Было же 1:0
21:04