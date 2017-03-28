Леонид Слуцкий: "Идеи Моуринью часто носят спонтанный характер"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил мнение, что действиям наставника Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью зачастую не хватает продуманности. Португальский специалист возглавил "МЮ" летом и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
– "Манчестер Юнайтед" Моуринью делает все, что хочет, – сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". – Сегодня это топовый тренер. Но очень часто его идеи носят спонтанный характер. Он уверен, что любая его идея, пусть даже не совсем подготовленная, настолько гениальна, что будет с ходу работать. В этом его разница с Конте. Идеи последнего работают на основательности, а у Моуринью - на яркости, неординарности.
AZ
Леня, ну прими уже иммодиум, ну хватит уже народ смешить)))
14:27
баламошка
Вот что поганая Британия с людьми нашими делает) Не ходите, дети, в Англию гулять!
14:22
баламошка
Кто накормил Лёньку таблетками?!)
14:21
fedland
Нече на зеркало пенять, коли сам ....А Леня конечно весь такой основательный, вдумчивы, взвешивающий каждый шаг. Лузер, он и в африке лузер...
14:19
shpasic
Леонид, ну, перестань уже смешить! не в КВНе! а то живот надорву!))
14:18
баламошка
Лёня привлекает к себе слишком много внимания. Хочет прославиться и заявить свои права на британский престол.
14:14