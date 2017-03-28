14:10 | ФУТБОЛ — Англия

Леонид Слуцкий: "Идеи Моуринью часто носят спонтанный характер"

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил мнение, что действиям наставника Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью​ зачастую не хватает продуманности. Португальский специалист возглавил "МЮ" летом и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

– "Манчестер Юнайтед" Моуринью делает все, что хочет, – сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". – Сегодня это топовый тренер. Но очень часто его идеи носят спонтанный характер. Он уверен, что любая его идея, пусть даже не совсем подготовленная, настолько гениальна, что будет с ходу работать. В этом его разница с Конте. Идеи последнего работают на основательности, а у Моуринью - на яркости, неординарности.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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AZ

Леня, ну прими уже иммодиум, ну хватит уже народ смешить)))

14:27

баламошка

Вот что поганая Британия с людьми нашими делает) Не ходите, дети, в Англию гулять!

14:22

баламошка

Кто накормил Лёньку таблетками?!)

14:21

fedland

Нече на зеркало пенять, коли сам ....А Леня конечно весь такой основательный, вдумчивы, взвешивающий каждый шаг. Лузер, он и в африке лузер...

14:19

shpasic

Леонид, ну, перестань уже смешить! не в КВНе! а то живот надорву!))

14:18

баламошка

Лёня привлекает к себе слишком много внимания. Хочет прославиться и заявить свои права на британский престол.

14:14

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