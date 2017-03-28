Леонид Слуцкий: "Идеи Моуринью часто носят спонтанный характер"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил мнение, что действиям наставника Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью​ зачастую не хватает продуманности. Португальский специалист возглавил "МЮ" летом и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

– "Манчестер Юнайтед" Моуринью делает все, что хочет, – сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". – Сегодня это топовый тренер. Но очень часто его идеи носят спонтанный характер. Он уверен, что любая его идея, пусть даже не совсем подготовленная, настолько гениальна, что будет с ходу работать. В этом его разница с Конте. Идеи последнего работают на основательности, а у Моуринью - на яркости, неординарности.