Леонид Слуцкий: "Для меня и игроков "Халл Сити" наступило тяжелое время"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 4-го тура чемпионата Англии против "КПР" (1:2) отметил, что на игру его команды влияют многочисленные травмы. По мнению российского специалиста, "тигры" не заслуживали поражения.

- Трудно дать комментарий после этой игры, потому что мы потеряли ее в компенсированное время, - цитирует пресс-служба клуба Слуцкого. - У нас были неплохие шансы, когда счет был 1:1, особенно у Ларссона. У нас был великолепный шанс сравнять счет в добавленное время. Это был неутешительный день.

Сейчас наступило тяжелое время для меня и для игроков. Мы потеряли трех футболистов в матче против "Вулвэрхмптона", в первой половине этой игры мы потеряли еще двух человек. Нам пришлось менять схему и игроков в перерыве.

"КПР" произвел замену, на поле вышел Смит. Они изменили тактику с множеством прямых подач в штрафную. Было очень сложно, так как мы не могли контролировать мяч. Нам пришлось много защищаться. Мы неплохо играли, имели хорошие шансы. Думаю, в этой игре мы заслужили минимум ничью. Это очень плохой результат.

У Стюарта самая травма. Я не знаю, как долго ему понадобится время на восстановление, ему понадобится провести обследование. У Кэмпбелла травма приводящей мышцы, и ему также понадобится обследование, только после него появится информация относительно его возвращения в строй.

Клукас? Я думаю, что сделка близка к завершению. Это клуб премьер-лиги, думаю, что это она будет закрыта в ближайшие дни.