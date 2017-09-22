Леонид Слуцкий: "Чемпионшип - самый сложный турнир в мире"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях от чемпионшипа и отметил, что это самый сложный турнир в мире. По словам российского наставника, матчи складываются совершенно непредсказуемо.

– Какие у меня впечатления от чемпионата? Это очень трудный турнир. Это самый сложный турнир в мире. Каждый матч с точки зрения результата очень непредсказуем. В премьер-лиге в этом смысле есть определенная предсказуемость. Если команда из топ-6 играет против команды, которая располагается ниже, то будет видно заметное преимущество. В чемпионшипе нет аутсайдеров и фаворитов. Любая команда может обыграть любую команду. В каждом матче можно выиграть, а можно проиграть. Такое впервые в моей карьеры. Это очень специфическое ощущение.

Например, возьмем матч с "Сандерлендом". В первом тайме владение было 60 на 40 не в нашу пользу. Однако во втором - 71 на 29 уже в нашу. Это просто невероятно. Обычно, когда есть серьезное преимущество в первом тайме, то оно есть и весь матч. Любой момент, любой эпизод могут в корне изменить игру. Для меня это очень интересно, очень сложно и очень захватывающе одновременно. Одновременно испытываешь разные эмоции. Это очень захватывающий турнир. Я даже понимаю, почему для некоторых болельщиков чемпионшип является более популярным турниром, чем премьер-лига.