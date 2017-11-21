Легенды "Ливерпуля" и "Баварии" 24 марта проведут благотворительный матч

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард в клубном Твиттере аннонсировал проведение благотворительного матча с участием легенд мерсисайдцев и ветеранов "Баварии". Встреча состоится 24 марта 2018 года.

- 24 марта 2018 года я снова надену красную футболку. Легенды "Ливерпуля" будут рады встретить легенд "Баварии" на "Энфилде", - сказал Джеррард.

На даннный момент согласие на участие в благотворительном матче помимо Джеррарда дали Джейми Каррагер, Дирк Кайт, Луис Гарсия и Даниэль Аггер. Хаби Алонсо сыграет за обе команды. В составе мюнхенцев на поле выйдут Мартин Демикелис, Бишенте Лизаразю и Оуэн Харгривз. Полный состав участников предстоящей игры не уточняется.