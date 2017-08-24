Куман поддержал решение Руни завершить карьеру в сборной

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман сказал, что нападающий Уэйн Руни принял правильное решение о завершении карьеры в сборной Англии. Вчера 31-летний форвард заявил о том, что он закончил международную карьеру.

- Уэйн провел беседу с тренером национальной сборной и принял такое решение, - цитирует Sky Sports Кумана. - Он считает, что это лучший вариант для него и для клуба. Я уважаю его мнение.

Если команда выходит в групповой этап Лиги Европы, то совмещать это с матчами чемпионата и отбора очень тяжело. Руни находится в хороших кондициях, но он хочет стать еще лучше. Если бы он принял решение и далее выступать за сборную, то я так же его поддержал.

Думаю, решение завершить карьеру в Англии принесет пользу и игроку, и клубу.