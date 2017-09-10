Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:59 | Футбол — Англия

"Кристал Пэлас" - первая команда, проигравшая 4 стартовых матча в премьер-лиге без забитых голов

1

Матч 4-го тура чемпионата Англии "Бернли""Кристал Пэлас" закончился победой хозяев со счетом 1:0. Таким образом, "орлы" стали первой командой, которая проиграла четыре стартовых встречи в премьер-лиге, не забив при этом ни одного мяча.

Отметим, что "Кристал Пэлас" находится на 19-й строчке турнирной таблицы, а последнее место занимает "Вест Хэм", у которого худшая разница мячей. Правда, у "молотобойцев" есть игра в запасе.

Напомним, что "Пэлас" этим летом возглавил экс-наставник "Аякса" и "Интера" Франк де Бур.

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Добряшки)

22:29