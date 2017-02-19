Крис Смоллинг: "Хочу, чтобы Ибрагимович остался в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг надеется на то, что нападающий Златан Ибрагимович подпишет новое соглашение с клубом. 35-летний форвард заключил контракт с манкунианцами летом 2016 года. Договор рассчитан по схеме "1+1".

- Мне очень хочется, чтобы Ибрагимович остался в "Манчестер Юнайтед". Вы сами видите, насколько он важен для команды, как много он забивает, - приводит Mirror слова Смоллинга. - Если манкунианцы удержат такого футболиста, все будут довольны. Не знаю, как долго он хочет играть, но не думаю, что он обращает внимание на возраст.