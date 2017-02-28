Крейг Шекспир: "Перед матчем попросил игроков "Лестера" вспомнить, как они были прежними"

Исполняющий обязанности главного тренера "Лестера" Крейг Шекспир после мтача против "Ливерпуля" (3:1) отметил, что команда победила благодаря тому, что хорошо начала эту встречу. По словам наставника, перед игрой он попросил команду вспомнить прошлогодние успехи.

- "Лестер" задал тон игры в первые 10-15 минут, игроки действовали превосходно, - приводит ВВС слова Шекспира. - Я не был уверен, что у нас это получится. Это была всего одна игра, и это только начало. Хочу поблагодарить болельщиков. Было беспокойство, что у них будет негативная реакция на последние события, но они молодцы.

Наши игроки - профессионалы, и это никогда не ставилось под сомнение. Они знают, что виноваты в таком положении команды. Но на этом результате мы должны построить будущий фундамент. Что я говорил команде? Просил, чтобы они вспомнили, как были прежними. О своем будущем не могу говорить. Передо мной стояла задача подготовить команду к "Ливерпулю", и я сделал это. Посмотрим, что будет дальше.