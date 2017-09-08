Коутинью не сыграет в матче против "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью не примет участия в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", сообщает клубная пресс-служба. Главный тренер "красных" Юрген Клопп не включил хавбека в заявку на встречу.

Напомним, что летом "Барселона" неоднократно пыталась договориться с "Ливерпулем" о покупке Коутинью, но все переговоры завершились неудачно. 4 сентября английский клуб, с которым "Спартак" сыграет в Лиге чемпионов, внес игрока в заявку для участия в турнире.

Встреча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" пройдет 9-го сентября. Матч начнется в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.