Конте выпил шампанского на пресс-конференции

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Брайтоном" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Англии поднял бокал шампанского прямо во время пресс-конференции. Итальянский специалист поздравил журналистов с Рождеством и пообещал сделать аналогичное поздравление с Новым годом в случае победы над "Стоук Сити" 30 декабря.

- С Рождеством! Оно было вчера, конечно. Желаю вам и вашим семьям счастливого Рождества. Нового года? Нет, у нас еще матч со "Стоук Сити". Но я сделаю это снова, если мы победим! - сказал Конте.

A special message from Antonio Conte in his post-match press conference this afternoon! 🎄🥂 pic.twitter.com/VIhEhLVCFi – Chelsea FC (@ChelseaFC) 26 декабря 2017 г.

Коэффициенты Winline на матчи английской премьер-лиги здесь.