20:12 25 февраля | Футбол — Англия

Конте - о незасчитанном голе Мораты: "ВАР очень важен в футболе, особенно в Англии"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:2) отметил, что ничья была бы справедливым результатом этой встречи. Специалист также добавил, что в Англии должны ввести ВАР.

– Я думаю, что ничья была бы справедливым результатом этой встречи, – цитирует BBC Конте. – Мы должны были сыграть более строже, но вместо этого показали открытый футбол, и противник нас за это наказал. "Манчестер Юнайтед" – отличная команда, но мы разочарованы, потому что мы заслуживали большего результата.

Честно говоря, я не видел эпизод с голом Мораты, но если он не был в офсайде, то думаю, что ВАР очень важен в футболе, особенно в Англии. В футболе множество моментов, после которых надо смотреть видеоповтор.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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iipetroff

...А если Мората был в офсайде, то ВАР не важен, да, синьор Конте?

23:01 25 февраля

capitan76

Нефилим - обоснуй.

21:57 25 февраля

Нефилим

Это не офсайд 100%

21:32 25 февраля

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