Конте - о незасчитанном голе Мораты: "ВАР очень важен в футболе, особенно в Англии"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:2) отметил, что ничья была бы справедливым результатом этой встречи. Специалист также добавил, что в Англии должны ввести ВАР.

– Я думаю, что ничья была бы справедливым результатом этой встречи, – цитирует BBC Конте. – Мы должны были сыграть более строже, но вместо этого показали открытый футбол, и противник нас за это наказал. "Манчестер Юнайтед" – отличная команда, но мы разочарованы, потому что мы заслуживали большего результата.

Честно говоря, я не видел эпизод с голом Мораты, но если он не был в офсайде, то думаю, что ВАР очень важен в футболе, особенно в Англии. В футболе множество моментов, после которых надо смотреть видеоповтор.