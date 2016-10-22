Конте еще не решил, сыграет ли Виллиан и Оскар с "МЮ"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте накануне встречи 9-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед"†отметил, что пока не принято решение об участиее полузащитника Виллиана в поединке. Бразилец пропустил несколько дней в связи со смертью матери. Матч состоится завтра и начнется в 18.00 по московскому времени.

- Виллиан вернулся в расположение клуба в четверг утром, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Он провел две тренировки с командой. Я говорил с ним, а также общался с Оскаром, который тоже летал в Бразилию в связи со смертью дедушки. В этой ситуации важно взвесить все аспекты. В субботу у меня еще будет время, чтобы принять решение в сложившейся ситуации.