Клуб из четвертого дивизона выбил из Кубка Англии "Стоук Сити"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Стоук Сити" на выезде уступил "Ковентри" со счетом 1:2. У хозяев отличились защитник Джордан Уиллис и полузащитник Джек Гриммер. У "гончаров" забил хавбек Чарли Адам.
Отметим, что "Ковентри" выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Англии.
В других встречах "Ипсвич" уступил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:1, "Ньюкасл" переиграл "Лутон Таун" - 3:1, "Миллуол" разгромил "Барнсли" - 4:1 и "Престон" был сильнее "Уикомб Уондерерс" - 5:1.
Кубок Англии
1/32 финала
"Ковентри" - "Стоук Сити" - 2:1 (1:0)
Голы: Уиллис, 24 (1:0). Адам, 54 - с пенальти (1:1). Гриммер, 68 (2:1).
Судья: Аткинсон.
06 января. Ковентри. Стадион City of Coventry Stadium.
"Миллуолл" - "Барнсли" - 4:1 (1:1)
Голы: Поттс, 11 (0:1). О`Брайен, 35 (1:1). Томпсон, 47 (2:1). О`Брайен, 56 (3:1). Оньединма, 61 (4:1).
Удаление: Уильямс (Барнсли), 52.
Судья: Бонд.
06 января. Лондон. Стадион The Den.
"Ньюкасл Юнайтед" - "Лутон Таун" - 3:1 (3:0)
Голы: Перес, 30 (1:0). Перес, 36 (2:0). Шелви, 39 (3:0). Хилтон, 49 (3:1).
Судья: Суорбрик.
06 января. Ньюкасл. Стадион St. James’ Park.
"Уикомб Уондерерс" - "Престон Норт Энд" - 1:5 (1:2)
Голы: Хэрроп, 2 (0:1). Браун, 38 (0:2). О`Наэн, 45+1 (1:2). Хорган, 50 (1:3). Браун, 78 - с пенальти (1:4). Хэрроп, 85 (1:5).
Судья: Бэнкес.
06 января. Уикомб. Стадион Adams Park.
"Ипсвич" - "Шеффилд Юнайтед" - 0:1 (0:1)
Гол: Томас, 25 (0:1).
Судья: Джоунс.
06 января. Ипсвич. Стадион Portman Road.
Wlad_Solkin
лига 2 это 4 дивизион.
21:09