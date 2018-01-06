Клуб из четвертого дивизона выбил из Кубка Англии "Стоук Сити"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Стоук Сити" на выезде уступил "Ковентри" со счетом 1:2. У хозяев отличились защитник Джордан Уиллис и полузащитник Джек Гриммер. У "гончаров" забил хавбек Чарли Адам.

Отметим, что "Ковентри" выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Англии.

В других встречах "Ипсвич" уступил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:1, "Ньюкасл" переиграл "Лутон Таун" - 3:1, "Миллуол" разгромил "Барнсли" - 4:1 и "Престон" был сильнее "Уикомб Уондерерс" - 5:1.

Кубок Англии

1/32 финала

"Ковентри" - "Стоук Сити" - 2:1 (1:0)

Голы: Уиллис, 24 (1:0). Адам, 54 - с пенальти (1:1). Гриммер, 68 (2:1).

Судья: Аткинсон.

06 января. Ковентри. Стадион City of Coventry Stadium.

"Миллуолл" - "Барнсли" - 4:1 (1:1)

Голы: Поттс, 11 (0:1). О`Брайен, 35 (1:1). Томпсон, 47 (2:1). О`Брайен, 56 (3:1). Оньединма, 61 (4:1).

Удаление: Уильямс (Барнсли), 52.

Судья: Бонд.

06 января. Лондон. Стадион The Den.

"Ньюкасл Юнайтед" - "Лутон Таун" - 3:1 (3:0)

Голы: Перес, 30 (1:0). Перес, 36 (2:0). Шелви, 39 (3:0). Хилтон, 49 (3:1).

Судья: Суорбрик.

06 января. Ньюкасл. Стадион St. James’ Park.

"Уикомб Уондерерс" - "Престон Норт Энд" - 1:5 (1:2)

Голы: Хэрроп, 2 (0:1). Браун, 38 (0:2). О`Наэн, 45+1 (1:2). Хорган, 50 (1:3). Браун, 78 - с пенальти (1:4). Хэрроп, 85 (1:5).

Судья: Бэнкес.

06 января. Уикомб. Стадион Adams Park.

"Ипсвич" - "Шеффилд Юнайтед" - 0:1 (0:1)

Гол: Томас, 25 (0:1).

Судья: Джоунс.

06 января. Ипсвич. Стадион Portman Road.

Расписание матчей Кубка Англии