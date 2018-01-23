Клопп извинился за конфликт с болельщиком "Суонси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп принес извинения за конфликт с одним из болельщиков во время матча 24-го тура чемпионата Англии с "Суонси" (0:1). Специалист подчеркнул, что ему не нужно было реагировать на слова фаната "лебедей".

– Он постоянно кричал на меня и один раз я отреагировал на это. Извините, – приводит Sky Sports слова Клоппа. – Я вспомнил о том, что в первую очередь являюсь человеком, а не тренером, которому болельщики могут сказать все, что угодно. В какой-то момент подумал, что с меня хватит.

У меня не было диктофона, чтобы записать, что он кричал. Нет проблем. Болельщику же за это ничего не будет. Не сомневаюсь, что я не первый тренер, с которым случилось нечто подобное. Но я виноват. Не нужно было реагировать.