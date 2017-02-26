Клод Пюэль: "Саутгемптон" заслуживал большого"

Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль после поражения от "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка английской лиги (2:3) отметил, что его команда заслужила большего. Также он поздравил соперника с победой.

- Мы совершили качественный камбэк, - цитирует BBC Пюэля. - Возможно, мы заслуживали большого, но это футбол. Поздравляю "Манчестер Юнайтед". Габбьядини забил три хороших гола (имеется ввиду и отмененный. - Прим. "СЭ"). Конечно, испытываем разочарование. У нас была фантастическая игра, но без награды. Я надеюсь, что мы сможем продолжать играть на этом уровне в оставшейся части сезона.