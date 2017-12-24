Клод Пюэль: "Перед тем, как сравнять счет, у "Лестера" были фантастические шансы забить"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль после ничьей с "Манчестер Юнайтед" в матче 19-го тура чемпионата Англии (2:2) отметил, что этот результат добавит веры команде. Также он отметил, что "лисы" могли сравнять счет раньше, чем на 94-й минуте.

- Это был тяжелый момент в игре. Перед тем, как мы сравняли счет, у нас были два фантастических шанса забить, - цитирует BBC Пюэля. - Было сложно, но мы продолжали верить в себя. Это хороший результат для всех нас, потому что вера продолжается. Теперь мы знаем, что если эта ситуация повторится, мы сможем забить даже играя вдесятером, так что у нас хорошие чувство для будущего.