Клод Пюэль: "Махрез был на матче "Арсенал" - "Челси" в качестве скаута"

Главный тренер "Лестера"Клод Пюэль опроверг слухи о возможном переходе одного из лидеров "лис" алжирца Рияда Махреза в "Арсенал". 24 января полузащитник в компании партнера по команде Ислама Слимани присутствовал на ответном матче 1/2 финала Кубка лиги, в котором "канониры" обыграли "Челси" (2:1).

– Я просил Рияда посмотреть матч и подготовить отчет. Они выступили в роли скаутов, – цитирует Goal Пюэля. – Нечего говорить о Рияде, Слиме или каком-то другом игроке. На сегодняшний день нет никаких переходов. Посмотрим, что будет в конце месяца. В конце января я буду счастлив. Хватит спрашивать об этом.

Махрез в этом сезоне принял участие в 27 матчах на клубном уровне, забив 9 мячей и отдав 7 передач. Слимани выходил на поле в 17 встречах, забив 5 голов и отдав 1 результативный пас.