Клод Пюэль: "Было бы лучше выиграть, забив более одного мяча, но главное - победа"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль после победы над "Шеффилд Юнайтед" в матче 1/8 финала Кубка Англии (1:0) отметил, что хотел бы, чтобы в матче было забито больше голов. Также он похвалил вратаря Каспера Шмайхеля.

- Сложная игра против хорошей команды, - цитирует BBC Пюэля. - Трудно было найти пространство. Первые 30 минут темп был слишком медленным, но вторая половина была хороша для нас. Нам пришлось напрячься в концовке, наш вратарь сделал очень хороший сэйв. Было бы более комфортно выиграть, забив более одного гола, но главное - победа.