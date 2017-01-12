Клод Макелеле: "Смогу принести пользу "Суонси"

Новый тренер "Суонси" Клод Макелеле признался, что сам позвонил наставнику команды Полу Клементу и предложил свою помощь. Вчера было объявлено, что 43-летний француз войдет в тренерский штаб британского специалиста, который ранее тренировал Макелеле, когда тот был еще игроком.

- Я очень рад быть здесь, и я счастлив, что вскоре начну работать в "Суонси", - цитирует пресс-служба клуба Макелеле. - Пол Клемент - мой наставник. Он научил меня многим вещам в свое время. Когда услышал, что он снова работает в премьер-лиге, то позвонил ему и спросил, могу ли чем-то помочь. Он дал мне возможность вернуться в премьер-лигу, и я очень благодарен ему за это. Очень хорошо знаю его, а он меня. Думаю, что смогу многое дать "Суонси", и надеюсь, я могу помочь команде добиться успехов.

Наша цель состоит в том, чтобы сохранить "Суонси" в премьер-лиге. Буду делать все возможное, чтобы помочь футболистам улучшить игру. У меня нет конкретных задач в тренерском штабе. Буду стараться помочь игрокам, чем могу. У меня есть большой опыт, который поможет мне в этом.