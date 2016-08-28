00:32 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Сегодня начался сезон "Лестера"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после победы над "Суонси" (2:1) в матче 3-го тура премьер-лиги подчеркнул важность этого успеха. По мнению Раньери, команда отлично провела два последних домашних поединка.

 - Я счастлив. Мы показали отличную игру в первом тайме, - приводит BBC слова Раньери. - Во второй половине встречи мы могли поставить точку, но нереализованный  пенальти несколько осложнил нам жизнь в концовке встречи. Тем не менее, мы взяли три очка, и это не может не радовать. Эта победа крайне важна для нас. Мы проиграли в первом туре, а за два домашних матча набрали четыре очка. Я рад. Все в полном порядке. Ничья против "Арсенала" была отличным результатом, а сегодня игроки показали хорошую игру. У нас великолепная команда. Мы хотели сохранить всех наших футболистов, но не удалось. Один ушел, но это нормально. Мы счастливы. Сегодня начался наш сезон.

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