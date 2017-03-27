Клаудио Браво: "То, что я хочу уйти из "Манчестер Сити", - ложь"

Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво заявил, что не планирует покидать команду, и вся информация в СМИ не соответствует действительности. В текущем сезоне футболист провел 29 матчей в клубных турнирах. Ранее сообщалось, что тренерский штаб англичан недоволен игрой вратаря и планирует заменить его в летнее трансферное окно.

– То, что я хочу уйти в другую команду, – ложь, – цитирует telegraph Браво. – Это не соответствует действительности. Я счастлив в Англии, "Манчестер Сити" – моя семья. Из-за того, что я нечасто появляюсь на поле, многие стали делать поддельные новости. У них нет никакой информации. Например, написали, что у меня есть психолог и учитель английского языка, чтобы я быстрее адаптировался в стране.