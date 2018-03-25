Клаудио Браво может перейти в "Наполи"

Руководство "Наполи" рассматривает возможность подписания контракта с вратарем "Манчестер Сити" Клаудио Браво, сообщает Radio Crc. Чилийский голкипер в этом сезоне имеет мало игровой практики в составе команды Хосепа Гвардьолы - в его активе 9 пропущенных мячей в 11 матчах (4 - "на ноль").

Таким образом, 34-летний Браво в новом сезоне может стать основным голкипером неаполитанцев и сменить на этом посту Пепе Рейну, который, как ожидается, после завершения сезона-2017/18 на правах свободного агента перейдет в "Милан". По данным источника, переходу могут помещать финансовые требования голкипера.