19:29 | ФУТБОЛ — Англия

Касорла хочет продлить контракт с "Арсеналом"

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Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла надеется в ближайшее время подписать новый контракт с лондонским клубом. Нынешнее соглашение "канониров" с 31-летним испанцем рассчитано до конца этого сезона.

- У меня нет никаких новостей от клуба относительно нового контракта, - цитирует Cadena Ser Касорлу. - Мое внимание сосредоточено только на футболе. Наконец-то я имею возможность наслаждаться игрой после сезона, когда у меня было много травм. Надеюсь, что смогу остаться в "Арсенале" и продолжать играть. Счастлив здесь.

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