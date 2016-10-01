Касорла хочет продлить контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла надеется в ближайшее время подписать новый контракт с лондонским клубом. Нынешнее соглашение "канониров" с 31-летним испанцем рассчитано до конца этого сезона.

- У меня нет никаких новостей от клуба относительно нового контракта, - цитирует Cadena Ser Касорлу. - Мое внимание сосредоточено только на футболе. Наконец-то я имею возможность наслаждаться игрой после сезона, когда у меня было много травм. Надеюсь, что смогу остаться в "Арсенале" и продолжать играть. Счастлив здесь.