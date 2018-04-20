13:55 20 апреля | Футбол — Англия

Как менялся Венгер в "Арсенале". Фото

1

"Арсенал" в своем Твиттере показал, как менялся внешне главный тренер команды Арсен Венгер. Сегодня стало известно, что 68-летний француз покинет клуб по окончании сезона. 

Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. За это время он завоевал 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии, семь Кубков и Суперкубков страны. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823). 

Арсен Венгер: "Виейра обладает потенциалом, чтобы возглавить "Арсенал" //
Венгер покинет "Арсенал" в конце сезона //
Арсен Венгер: "Чувствую, что наступило время уйти в отставку" //
"Арсенал" объявит имя нового главного тренера в ближайшее время

 

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

а как менялся пуховик?

14:41 20 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!