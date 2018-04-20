Как менялся Венгер в "Арсенале". Фото

"Арсенал" в своем Твиттере показал, как менялся внешне главный тренер команды Арсен Венгер. Сегодня стало известно, что 68-летний француз покинет клуб по окончании сезона.
Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. За это время он завоевал 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии, семь Кубков и Суперкубков страны. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823).
#MerciArsène pic.twitter.com/h3XAQvr2pw– Arsenal FC (@Arsenal) 20 апреля 2018 г.
Арсен Венгер: "Виейра обладает потенциалом, чтобы возглавить "Арсенал" //
Венгер покинет "Арсенал" в конце сезона //
Арсен Венгер: "Чувствую, что наступило время уйти в отставку" //
"Арсенал" объявит имя нового главного тренера в ближайшее время
shpasic
а как менялся пуховик?
14:41 20 апреля