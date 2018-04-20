Как менялся Венгер в "Арсенале". Фото

"Арсенал" в своем Твиттере показал, как менялся внешне главный тренер команды Арсен Венгер. Сегодня стало известно, что 68-летний француз покинет клуб по окончании сезона.



Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. За это время он завоевал 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии, семь Кубков и Суперкубков страны. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823).

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"Арсенал" объявит имя нового главного тренера в ближайшее время