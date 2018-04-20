Арсен Венгер: "Виейра обладает потенциалом, чтобы возглавить "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что бывший полузащитник "канониров" Патрик Виейра мог бы стать новым наставником команды. Сегодня стало известно, что 68-летний француз покинет клуб по окончании сезона. По информации The Mirror, руководство "Арсенала" в Виейра видит потенциального сменщика Венгера.

- Виейра обладает потенциалом, чтобы в один прекрасный день возглавить "Арсенал", - приводит Independent слова Венгера. - Я слежу за его тренерской карьерой. Думаю, он очень хорошо работает. Но английская премьер-лига - это особенный турнир. Есть много бывших игроков, которые также обладают потенциалом и знаниями, чтобы тренировать здесь. Выбор большой, по этому поводу не переживайте.



41-летний Виейра, отыгравший более 400 матчей за "Арсенал", ранее работал помощником главного тренера в "Манчестер Сити", а с 2016 года возглавляет "Нью-Йорк Сити".







