Источник: Слуцкий близок к увольнению из "Халла"

По информации Oddschanger, главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий близок к увольнению. Во вторник вечером "Тигры" сыграли вничью с "Миллуоллом" (0:0) в матче 18-го тура чемпионшипа.

"Халл" не побеждает пять игр кряду и занимает 20-е место в турнирной таблице.

Отметим, что на данный момент никакого подтверждения данной информации нет. Напомним, что Слуцкий возглавил английский клуб в июне этого года.

– Я никогда не беспокоюсь о своем будущем. Каждый матч – как игра плей-офф. Я благодарен фанатам за поддержку и смотрю только вперед. У нас было немного сухих матчей в этом сезоне, и с этой точки зрения результат игры с "Миллуоллом" удовлетворительный. Но было бы лучше, если бы мы победили, – сказал Слуцкий после матча на пресс-конференции на вопрос о своем будущем.