Исполнительный директор "Арсенала" покинул клуб и начнет работу в "Милане"

Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис покинул пост и начнет работать в "Милане", информирует пресс-служба "канониров".

- В течение последних 10 лет я имел честь посвятить себя этому великому клубу. "Арсенал" вступает в новую главу, и я сделал все возможное для того, чтобы он мог принять этот вызов. Я знаю, что многие будут думать, что это странное время, чтобы уйти. Но я считаю, что это правильное время для меня и клуба, - говорится в обращении Газидиса к болельщикам.

Газидис работал в "Арсенале" с 2008 года. На его место в клуб пришли Рауль Санльеи и Винай Венкатешам.

С 1 декабря Газидис начнет работу в "Милане"