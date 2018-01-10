Хосеп Гвардьола - о победе над "Бристолем": "Мы знали, что нам будет противостоять сильная команда"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после первого полуфинального матча Кубка английской лиги против "Бристоля" (2:1) отметил, что его команда очень рада этой победе. Специалист также добавил, что "горожане" ожидали, что им будет противостоять сильный соперник.

– Неважно какой это турнир, это полуфинал, – цитирует BBC Гвардьолу. – До этой стадии тяжело дойти, и мы знали, что будут противостоять сильные соперники. Мы создали много моментов, и поэтому мы одержали победу в концовке встречи, но мы понимаем, что еще ничего не решено. Нам предстоит выезд в Бристоль, и неизвестно, что там может произойти.

"Бристоль" был действительно хорош, поэтому мы так старались и выкладывались на поле. Мы очень рады этой победе.