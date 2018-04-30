Хосеп Гвардьола: "Не переживайте, летом "Сити" потратит 1 миллиард фунтов стерлингов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что в летнее трансферное окно хочет усилить команду одним или максимум двумя игроками. Он пошутил, что клуб потратит на комплектование состава около 1 миллиарда фунтов стерлингов.

– Не переживайте, мы планируем потратить много денег на трансферы в следующем сезоне. Возможно, около 1 миллиарда фунтов стерлингов или что-то около того, – приводит ESPN слова Гвардьолы.

Вспомните, какие вопросы были к "Челси" четыре года назад, когда они плохо провели следующий сезон после победы в чемпионате Англии. Следующий сезон мы начнем вновь с чистого листа. Нам нужно видоизменить состав. Но речь об одном или двух игроках, не более.