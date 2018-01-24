Хосеп Гвардьола: "Матч против "Бристоля" – урок для нас перед Кубком Англии и Лигой чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после ответного полуфинального матча Кубка лиги против "Бристоль Сити" (3:2) отметил, что в один момент команда потеряла контроль над игрой. Он также добавил, что в финале его футболисты в любом случае будут противостоять сильной команде.

– Мы очень счастливы выйти в финал. Мы отлично играли, вели в счете 2:0, а потом потеряли контроль над игрой, – приводит BBC слова Гвардьолы. – Такие встречи нужно доигрывать до финального свистка. Это будет нам уроком перед матчем с "Кардифф Сити" в Кубке Англии и особенно перед Лигой чемпионов.

Я знаю, что нас будут оценивать по завоеванным трофеям, но я счастлив уже сейчас. Никто не отнимет у нас того, что мы уже сделали. "Челси" или "Арсенал" в финале? Это две сильные команды.

Напомним, что второй финал Кубка лиги определится в матче "Арсенал" – "Челси", который пройдет в среду. В первом матче команды сыграли вничью (0:0).