Хосеп Гвардьола: "Клопп - отличный тренер"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола перед матчем 8-го тура АПЛ против "Ливерпуля" заявил, что сильной стороной "красных" является атака.

- "Ливерпуль" - отличная команда, - приводит слова Гвардьолы Marca. - Особенно после того, как ее возглавил Клопп. Он отличный тренер. Если они играют лучше и побеждают нас, я принимаю это. Они делают ставку на атаку, на троих футболистов, играющих впереди. Наша задача - атаковать еще лучше, а также держать оборону.

После семи туров "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" имеют по 19 очков: "горожане" располагаются на первом месте, а мерсисайдцы - на втором из-за разницы между забитыми и пропущенными мячами.

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