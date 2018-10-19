Хосеп Гвардьола: "Де Брюйне восстановился, но не знаю, готов ли он сыграть 90 минут"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола - о кадровой ситуации в команде перед матчем девятого тура чемпионата Англии против "Бернли".

- Кевин де Брейне восстановился, но не знаю, готов ли он провести на поле 90 минут, - цитирует специалиста. – Он тренируется с нами уже две недели, не испытывает боли и готов выступать. Кевин играет большую роль. Когда ключевой игрок возвращается в команду, она становится сильнее. Илкай Гюндоган пока не может играть. Не знаю точно, сколько времени ему нужно – недели две. Фабиан Делф тренируется с нами и готов к встрече с "Бернли". Рахиму Стерлингу важно забивать голы. Ему всего лишь 23 года, и он может играть лучше. Все знают, как много Джо Харт значил и значит для клуба. Завтра болельщики окажут ему заслуженный прием.

Матч "Манчестер Сити" - "Бернли" состоится 20 октября и начнется в 17.00 по московскому времени. За "Бернли" выступает экс-голкипер "Сити" Джо Харт.

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