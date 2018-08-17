Хосеп Гвардьола: "Де Брейне - это большая потеря для "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что будет непросто заменить травмированного полузащитника Кевина де Брейне.

Ранее стало известно, что у де Брейне диагностирован разрыв наружной коллатеральной связки коленного сустава. Операция не потребуется, но восстановление займет около трех месяцев.

- Заменить Кевина непросто, но мы постараемся сделать все возможное без него, - цитирует Sky Sport Гвардьолу. - Мы поддержим его. Я советую ему отдохнуть,взять отпуск, которого у него не было этим летом. Когда он будет готов и снова начнет тренироваться в общей группе, мы встретим его с распростертыми объятиями. В прошлом сезоне Кевин был выдающимся. Никто никогда этого не хочет пропускать игры из-за травм, но это часть игры. Для де Брейне и его семьи это тяжело, но мы принимаем это.

В прошлом сезоне де Брейне провел 52 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 21 результативную передачу.