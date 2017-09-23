Хосеп Гвардьола: "Агуэро должен гордиться своим достижением"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что нападающий его команды Серхио Агуэро может гордиться своей карьерой. Аргентинец забил за "горожан" 175 голов и близок к рекорду Эрика Брука, который в период с 1928 по 1940 год забил 177 голов.

– Мы знаем, что Агуэро побьет этот рекорд и станет самым результативным игроком в истории "Сити", – цитирует AFP Гвардьолу. – Серхио должен гордиться этим, и "Манчестер Сити" – тоже. Игрок долго выступает за один клуб, достигает невероятного результата, бьет рекорды. Это должен быть фантастический игрок. Я хочу помочь ему забивать еще больше и играть еще дольше здесь.