Хет-трик Санчеса помог "Арсеналу" разгромить "Вест Хэм"

"Арсенал" в гостевом матче 14-го тура чемпионата Англии разгромил "Вест Хэм" - 5:1. Хет-трик оформил нападающий гостей Алексис Санчес, который сравнялся с нападающим "Челси" Диегу Костой и с 11 забитыми мячами делит первое место в списке бомбардиров премьер-лиги. Отметим также, что четыре из шести голов этой встречи были забиты в период с 80-й по 86-ю минуту.

Подопечные Арсена Венгера набрали 31 очко и поднялись на второе место в турнирной таблице.

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Премьер-лига

14-й тур

"Вест Хэм" - "Арсенал" - 1:5 (0:1)

Голы: Езил, 24 (0:1). Санчес, 72 (0:2). Санчес, 80 (0:3). Кэрролл, 83 (1:3). Окслейд-Чемберлен, 84 (1:4). Санчес, 86 (1:5).

"Вест Хэм": Рэндолф, Коллинс (Арбелоа, 7), Рид, Огбонна, Фернандес (Айю, 63), Нобл (Кэрролл, 73), Обианг, Масуаку, Ланцини, Флетчер, Пайет.

"Арсенал": Чех, Габриэл Паулиста, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Уолкотт (Рэмси, 66), Кокелен (Эль-Ненни, 87), Джака, Езил (Ивоби, 88), Окслейд-Чемберлен, Санчес.

Предупреждения: Кокелен, 30. Флетчер, 59. Рид, 65. Косьельни, 67. Мустафи, 82. Арбелоа, 90+3.

Судья: Поусон.

3 декабря. Лондон. London Stadium.