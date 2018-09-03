Хендерсон подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон подписал новый долгосрочный контракт с клубом. 28-летний англичанин выступает за красных с 2011 года. На его счету 283 матча и 24 гола.

– Я в восторге. Казалось, что не так давно я подписал свой первый контракт с "Ливерпулем", но с тех пор многое произошло, – приводит слова Хендерсона пресс-служба клуба. - Чувствую, что прогрессирую, и наслаждаюсь временем, проведенным здесь. Нет другого места в мире, где я бы предпочел играть в футбол. Хочу выступать за "Ливерпуль" так долго, как только смогу.



