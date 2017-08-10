Хавьер Эрнандес: "Не знаю, буду ли я праздновать гол, если забью в ворота "МЮ"

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес признался, что не знает, будет ли праздновать гол, если забьет своему бывшему клубу "Манчестер Юнайтед". "Молотобойцы" сыграют с "Красными дьяволами" в первом туре нового сезона в эти выходные.

- Не знаю, буду ли я праздновать гол, если забью на "Олд Траффорд", – цитирует Sky Sports Эрнандеса. - Это мой бывший клуб, мои бывшие фанаты, мой бывший стадион, но это будет мой первый гол за "Вест Хэм". Я не думаю о праздновании, я просто хочу, чтобы у меня была возможность начать игру в стартовом составе и дать результат.