"Халл" Слуцкого упустил победу над "Ипсвичем"

В матче 17-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на своем поле разделил очки с "Ипсвичем" – 2:2. По голу у хозяев забили Джаррод Боуэн и Нуа Дико. От поражения гостей на 88-й минуте спас Джордан Спенс. Причем ранее "трактористы" еще и не реализовали пенальти.

"Халл" остался на 20-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета команду Леонида Слуцкого отделяет четыре очка. Безвыигрышная серия "тигров" достигла уже четырех встреч. "Испвич" после этой игры поднялся на седьмую строчку.

В следующем туре "Халлу" предстоит выезд в гости к "Миллуолу". Встреча состоится 21 ноября, начало - в 22.45 по московскому времени.

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17-й тур

"Халл Сити" – "Ипсвич" – 2:2 (1:1)

Голы: Макголдрик, 6 (0:1). Боуэн, 34 (1:1). Дико, 51 (2:1). Спенс, 88 (2:2).

Нереализованный пенальти: Макголдрик, 75 (вратарь).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Томори, Хектор, Боуэн, Хенриксен, Стюарт, Ларссон (Мейлер, 81), Грощицки (Ирвайн, 68), Дико (Диоманде, 89).

"Ипсвич": Бялковски, Спенс, Уэбстер, Чемберс, Кнудсен, Уогхорн (Брю, 80), Коннолли (Уорд, 80), Скас, Целина, Макголдрик (Сирс, 86), Гарнер.

Предупреждения: Уэбстер, 40. Ларссон, 46. Боуэн, 54. Коннолли, 58. Гарнер, 64. Кнудсен, 67. Уорд, 90+1. Стюарт, 90+1.

18 ноября. Халл. Стадион KCOM.