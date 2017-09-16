"Халл" Слуцкого сыграл вничью с "Сандерлендом"

В матче 8-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на своем поле сыграл вничью с "Сандерлендом" – 1:1. На гол Джеймса Вогана хозяева ответили мячом Дэвида Мейлера. Подопечные Леонида Слуцкого набрали очки впервые за три последних тура.
Тем не менее "тигры" опустились на 19-е место в таблице. "Сандерленд" идет 21-м. Напомним, что обе команды в прошлом сезоне вместе вылетели из премьер-лиги.
Чемпионат Англии
Чемпионшип
8-й тур
"Халл Сити" – "Сандерленд" – 1:1 (0:1)
Голы: Воган, 17 (0:1). Мейлер, 82 (1:1).
"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Хектор (Мейлер, 46), Доусон, Томори, Кингсли, Ларссон, Хенриксен (Тораль, 46), Грощицки, Боуэн, Дико (Кэмпбелл, 70).
"Сандерленд": Руйтер, Мэттьюз, Коне, Уилсон, Овьедо, Макманаман (Джонс, 80), Каттермоул, Ндонг, Уильямс (Родуэлл, 76), Ханимэн, Воган (Гуч, 89).
Предупреждения: Воган, 18. Грощицки, 43. Уильямс, 74. Овьедо, 75. Родуэлл, 77. Томори, 90. Гуч, 90.
Судья: Инглэнд.
16 сентября. Халл. Стадион KCOM Stadium.
Трансляция матча "Халл" - "Сандерленд"
"Халл" сравнивает счет в матче с "Сандерлендом" - Слуцкий гордо поправляет прическу. pic.twitter.com/gHCs9w1six– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 16 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/
П_о_в_а_р
ShvartsGlass П_о_в_а_р Это плохо, или хорошо? для возвращения Леонида Викторовича в Спартак.--------------------В чем смысл твоего высказывания? ---------------------- Пора поднимать Спартак. В этом может помочь только Леонид Викторович. надо чтоб он скорей вернулся. Так вот я и спрашиваю, 1-1 с Сандерлендом это хороший результат для скорейшего возвращения Леонида Викторовича на Родину?.. в Спартак то бишь.
19:46
ShvartsGlass
Дерьмо только можете сыпать на своих спортсменов и тренеров!!!!!!!!!!!!!!!!! Грош вам цена всем, сеющим негатив. Г-но болелы!!!!!!!!!!!!!!!
19:40
ShvartsGlass
П_о_в_а_р Это плохо, или хорошо? для возвращения Леонида Викторовича в Спартак.--------------------В чем смысл твоего высказывания?
19:37
П_о_в_а_р
Это плохо, или хорошо? для возвращения Леонида Викторовича в Спартак.
19:32
ShvartsGlass
Ну а правда, чего ожидали то? Супер прорыва? На каком основании? Состав даже не средний даже по меркам чемпионшипа. Есть еще проблемы большие с составом и со взаимодействием руководства с больлещиками??? Первый сезон, адаптация и т.д. Даже Маур со звездным составом МЮ прорыва не смог сделать в первом сезоне..... У нас только один негатив........
19:32
shpasic
странно, а говорили, что даже в чемпионшипе на каждом матче аншлаг. или это Слуцкий превращает потихоньку Англию в нефутбольную страну?
19:32
Serenky25
Ну вот! Кто говорил, что Слуцкий не тянет? Тянет его...тянет! На родину!
19:31
Fonten(2)
Чему удивляться, лишь бы в Англию. А по сути, возглавил слабый клуб, который никогда ничего не выиграл. Трибуны вон на видео пустые. Слуцкий в Европе итак никогда результатов не показывал, кроме плохих, а уж в тупом бей-беги английском футболе низших лиг, ему вообще рассчитывать не на что.
19:25
ЮКИ
ещё на один тур продлят агонию лейбе слуцкеру!
19:19
КолобокКолобков
Важные очки в борьбе за выживание в чемпионшипе
19:11
waleriy
Ну все хана слуцкому- поедет в сталинград за квн выступать.
19:00
Очень плохой мальчик
19-е место,полет нормальный.
19:00
PallMall
Начало положено, так победим.
18:58
shpasic
не дали Сандерленду себя обойти!
18:57