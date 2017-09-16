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18:52 | Футбол — Англия

"Халл" Слуцкого сыграл вничью с "Сандерлендом"

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В матче 8-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на своем поле сыграл вничью с "Сандерлендом" – 1:1. На гол Джеймса Вогана хозяева ответили мячом Дэвида Мейлера. Подопечные Леонида Слуцкого набрали очки впервые за три последних тура.

Тем не менее "тигры" опустились на 19-е место в таблице. "Сандерленд" идет 21-м. Напомним, что обе команды в прошлом сезоне вместе вылетели из премьер-лиги.

Чемпионат Англии

Чемпионшип

8-й тур

"Халл Сити" – "Сандерленд" – 1:1 (0:1)

Голы: Воган, 17 (0:1). Мейлер, 82 (1:1).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Хектор (Мейлер, 46), Доусон, Томори, Кингсли, Ларссон, Хенриксен (Тораль, 46), Грощицки, Боуэн, Дико (Кэмпбелл, 70).

"Сандерленд": Руйтер, Мэттьюз, Коне, Уилсон, Овьедо, Макманаман (Джонс, 80), Каттермоул, Ндонг, Уильямс (Родуэлл, 76), Ханимэн, Воган (Гуч, 89).

Предупреждения: Воган, 18. Грощицки, 43. Уильямс, 74. Овьедо, 75. Родуэлл, 77. Томори, 90. Гуч, 90.

Судья: Инглэнд.

16 сентября. Халл. Стадион KCOM Stadium.

Трансляция матча "Халл" - "Сандерленд"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (14)
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П_о_в_а_р

ShvartsGlass П_о_в_а_р Это плохо, или хорошо? для возвращения Леонида Викторовича в Спартак.--------------------В чем смысл твоего высказывания? ---------------------- Пора поднимать Спартак. В этом может помочь только Леонид Викторович. надо чтоб он скорей вернулся. Так вот я и спрашиваю, 1-1 с Сандерлендом это хороший результат для скорейшего возвращения Леонида Викторовича на Родину?.. в Спартак то бишь.

19:46

ShvartsGlass

Дерьмо только можете сыпать на своих спортсменов и тренеров!!!!!!!!!!!!!!!!! Грош вам цена всем, сеющим негатив. Г-но болелы!!!!!!!!!!!!!!!

19:40

ShvartsGlass

П_о_в_а_р Это плохо, или хорошо? для возвращения Леонида Викторовича в Спартак.--------------------В чем смысл твоего высказывания?

19:37

П_о_в_а_р

Это плохо, или хорошо? для возвращения Леонида Викторовича в Спартак.

19:32

ShvartsGlass

Ну а правда, чего ожидали то? Супер прорыва? На каком основании? Состав даже не средний даже по меркам чемпионшипа. Есть еще проблемы большие с составом и со взаимодействием руководства с больлещиками??? Первый сезон, адаптация и т.д. Даже Маур со звездным составом МЮ прорыва не смог сделать в первом сезоне..... У нас только один негатив........

19:32

shpasic

странно, а говорили, что даже в чемпионшипе на каждом матче аншлаг. или это Слуцкий превращает потихоньку Англию в нефутбольную страну?

19:32

Serenky25

Ну вот! Кто говорил, что Слуцкий не тянет? Тянет его...тянет! На родину!

19:31

Fonten(2)

Чему удивляться, лишь бы в Англию. А по сути, возглавил слабый клуб, который никогда ничего не выиграл. Трибуны вон на видео пустые. Слуцкий в Европе итак никогда результатов не показывал, кроме плохих, а уж в тупом бей-беги английском футболе низших лиг, ему вообще рассчитывать не на что.

19:25

ЮКИ

ещё на один тур продлят агонию лейбе слуцкеру!

19:19

КолобокКолобков

Важные очки в борьбе за выживание в чемпионшипе

19:11

waleriy

Ну все хана слуцкому- поедет в сталинград за квн выступать.

19:00

Очень плохой мальчик

19-е место,полет нормальный.

19:00

PallMall

Начало положено, так победим.

18:58

shpasic

не дали Сандерленду себя обойти!

18:57