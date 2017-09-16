"Халл" Слуцкого сыграл вничью с "Сандерлендом"

В матче 8-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на своем поле сыграл вничью с "Сандерлендом" – 1:1. На гол Джеймса Вогана хозяева ответили мячом Дэвида Мейлера. Подопечные Леонида Слуцкого набрали очки впервые за три последних тура.

Тем не менее "тигры" опустились на 19-е место в таблице. "Сандерленд" идет 21-м. Напомним, что обе команды в прошлом сезоне вместе вылетели из премьер-лиги.

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8-й тур

"Халл Сити" – "Сандерленд" – 1:1 (0:1)

Голы: Воган, 17 (0:1). Мейлер, 82 (1:1).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Хектор (Мейлер, 46), Доусон, Томори, Кингсли, Ларссон, Хенриксен (Тораль, 46), Грощицки, Боуэн, Дико (Кэмпбелл, 70).

"Сандерленд": Руйтер, Мэттьюз, Коне, Уилсон, Овьедо, Макманаман (Джонс, 80), Каттермоул, Ндонг, Уильямс (Родуэлл, 76), Ханимэн, Воган (Гуч, 89).

Предупреждения: Воган, 18. Грощицки, 43. Уильямс, 74. Овьедо, 75. Родуэлл, 77. Томори, 90. Гуч, 90.

Судья: Инглэнд.

16 сентября. Халл. Стадион KCOM Stadium.

Трансляция матча "Халл" - "Сандерленд"