"Халл" Слуцкого проиграл третий раз в пяти матчах

В матче 10-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на своем поле уступил "Престону" – 1:2. У хозяев свой шестой мяч в сезоне забил Джаррод Боуэн. Решающий гол на счету Каллума Робинсона, причем пропустили его "тигры" на 88-й минуте.

Команда Леонида Слуцкого не знает побед на протяжении уже пяти туров, в которых она трижды проиграла и дважды сыграла вничью. "Халл" пока идет на 18-м месте в турнирной таблице. "Престон" поднялся на четвертую строчку.

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10-й тур

"Халл Сити" – "Престон" – 1:2 (0:1)

Голы: Баркхузен, 37 (0:1). Боуэн, 50 (1:1). Робинсон, 88 (1:2).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Хектор, Доусон, Томори (Грощицки, 46), Кингсли (Кларк, 25), Ирвайн, Мейлер, Ларссон, Боуэн, Кэмпбелл (Дико, 84).

"Престон": Максуэлл, Фишер, Дэйвис, Хантингтон, Эрл, Магуайр, Джонсон, Браун, Уэлш (Хэрроп, 67), Баркхузен (Хорган, 78), Хьюджилл (Робинсон, 67).

Предупреждения: Ларссон, 24. Доусон, 36. Макгрегор, 37. Кэмпбелл, 37. Фишер, 61. Джонсон, 90+2.

Судья: Линингтон.

26 сентября. Халл. Стадион KCOM.

Трансляция матча "Халл" - "Престон"