"Халл" Слуцкого проиграл третий раз в пяти матчах

В матче 10-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на своем поле уступил "Престону" – 1:2. У хозяев свой шестой мяч в сезоне забил Джаррод Боуэн. Решающий гол на счету Каллума Робинсона, причем пропустили его "тигры" на 88-й минуте.
Команда Леонида Слуцкого не знает побед на протяжении уже пяти туров, в которых она трижды проиграла и дважды сыграла вничью. "Халл" пока идет на 18-м месте в турнирной таблице. "Престон" поднялся на четвертую строчку.
Чемпионат Англии
Чемпионшип
10-й тур
"Халл Сити" – "Престон" – 1:2 (0:1)
Голы: Баркхузен, 37 (0:1). Боуэн, 50 (1:1). Робинсон, 88 (1:2).
"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Хектор, Доусон, Томори (Грощицки, 46), Кингсли (Кларк, 25), Ирвайн, Мейлер, Ларссон, Боуэн, Кэмпбелл (Дико, 84).
"Престон": Максуэлл, Фишер, Дэйвис, Хантингтон, Эрл, Магуайр, Джонсон, Браун, Уэлш (Хэрроп, 67), Баркхузен (Хорган, 78), Хьюджилл (Робинсон, 67).
Предупреждения: Ларссон, 24. Доусон, 36. Макгрегор, 37. Кэмпбелл, 37. Фишер, 61. Джонсон, 90+2.
Судья: Линингтон.
26 сентября. Халл. Стадион KCOM.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/
top220
Лёня, держись!
23:52
PallMall
Опять пропустили на последних минутах, но играли бодро.
23:52
AVolkov2604
Лёня конечно же....
23:51
AVolkov2604
Дядя Лена,до свиданья.... Как не печально,но думаю факт.....
23:51
ЗЮК
ПТУшник-мастер заголовков.
23:50
fell62
Тяжело из болота тащить бегемота . Это он Гинеру тут втирал про футбол , а на острове арабы ведь и интифаду могут устроить.
23:50
Фуля
Запас отмазок закончился. Рабинер пиши: "Как убивали Халл".
23:49
Tree
может ему в НАГЛИИ кто нибудь вправит мозг , поврежденный при падении с тополя ?! Так на удачу ...поможет вряд ли ...
23:47
_Я_против_Астротерфа_
жаль мне (беги-мота)
23:46
Slim Taller
Лёня,езжай домой,а то побьют.
23:46
shpasic
опять двойка!
23:44