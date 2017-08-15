23:46 15 августа | Футбол — Англия

"Халл Сити" потерпел первое поражение при Слуцком, проиграв "Вулверхэмптону"

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"Халл Сити" в матче 3-го тура чемпион-лиги проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 2:3. Голы в составе хозяев поля забили защитник Майкл Доусон и хавбек Дэвид Мейлер (с пенальти). Отметим, что к основному времени матча было добавлено 10 минут.

Для подопечных Леонида Слуцкого это первое поражение в чемпионате. Ранее "тигры" сыграли вничью с "Астон Виллой" (1:1) и крупно обыграли "Бертон" (4:1).

Англия

Чемпион-лига

3-й тур

"Халл Сити" – "Вулверхэмптон" – 2:3 (1:2)

Голы: Невеш, 6 (0:1). Доусон, 27 (1:1). Жота, 43 (1:2). Дико, 90 (1:3). Мейлер, 90+10 - с пенальти (2:3).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн (Ларссон, 60), Клукас, Хенриксен, Грощицки, Эрнандес (Мейлер, 86), Кэмпбелл (Диоманде, 76).

"Вулверхэмптон": Радди, Родерик Миранда, Коади, Боли, Доэрти, Саисс, Невеш, Дуглас, Энобакаре (Иван Кавалейру, 60), Бонатини (Дико, 75), Жота (Беннетт, 85).

Предупреждения: Саисс, 48. Жота, 54. Невеш, 68. Кэмпбелл, 70. Доусон, 90+2. Иван Кавалейру, 90+4.

Судья: Симпсон.

15 августа. Халл. Стадион KCOM Stadium.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Вулверхэмптон"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (14)
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thunderclap

spetrov... Ну и начни все же смотреть старых мастеров юмора. Не Comedy Club. Тебя, уверен, ждут приятные открытия. 00:13__________Великолепный совет. Нонешние "юмористы" отстой полнейший. Ну за исключением некоторых. Заманивать к себе на программу - это нормально. Ненормально заставлять их смеяться над своими плоскими шутками.

00:37

aleksart-spb

настали суровые будние дни пончика,хе-хе!

00:25

Gelik82

"Не узнав горечи поражения - не узнаешь радости побед"

00:22

Алый Дракон

Жаль... Видимо, на этом задачу "Халла" по возвращению в ПЛ можно считать закрытой... А от Слуцкого требуется теперь просто "выжать максимум из минимума" - просто играть "от ножа" тем составом, что у него есть... И показать себя будущим работодателям в Англии... "Халл" - это так, тренировочка... Никто не смог бы сделать из условной "Мордовии" чемпиона России без нужного состава...

00:22

spetrov

...Ну и начни все же смотреть старых мастеров юмора. Не Comedy Club. Тебя, уверен, ждут приятные открытия.

00:13

spetrov

Новоуепинни, разреши я тебе совет небольшой все же дам? Ты когда шутить пытаешься, подкалывать, надо, чтобы в произносимом тобой хоть что-то соответствовало реальности. Тогда это подкол. Или сарказм. А в твоем случае не Леонид Викторович, а ты в космосе. Ты либо не пытайся даже, я тебе давно говорю, либо тренируйся на кошках, прежде чем на людях свое умение демонстрировать.

00:11

совва

по составу Хал нифига не должен выходить в АПЛ) если Дзюбу не купят конечно))

00:11

Obl2007

Хорошая новость )))) Здравствуй космос )))

00:08

Новоуепинни

Судья неопытный попался, не сказали что слуцкий из коней пришел. Надо первый пеналь на 94 мин дать, второй - на 97, а на 100 мин - уже третий. Тада бы может ничья была

00:07

Thomas_Boy_

Жаль. Но по составу команды несравнимы.

00:06

Бней Иегуда

Интересно, физрук хоть пару месяцев продержится?))

00:06

Фуля

shpasic---- надо было ещё минут двадцать добавить и пару пенальти поставить. -------------------- Может и ждал по привычке, но это Англия.

23:56 15 августа

Марко_Матерацци

С почином Леонид Викторович ;)

23:50 15 августа

shpasic

надо было ещё минут двадцать добавить и пару пенальти поставить.

23:50 15 августа