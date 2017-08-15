"Халл Сити" потерпел первое поражение при Слуцком, проиграв "Вулверхэмптону"

"Халл Сити" в матче 3-го тура чемпион-лиги проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 2:3. Голы в составе хозяев поля забили защитник Майкл Доусон и хавбек Дэвид Мейлер (с пенальти). Отметим, что к основному времени матча было добавлено 10 минут.
Для подопечных Леонида Слуцкого это первое поражение в чемпионате. Ранее "тигры" сыграли вничью с "Астон Виллой" (1:1) и крупно обыграли "Бертон" (4:1).
Англия
Чемпион-лига
3-й тур
"Халл Сити" – "Вулверхэмптон" – 2:3 (1:2)
Голы: Невеш, 6 (0:1). Доусон, 27 (1:1). Жота, 43 (1:2). Дико, 90 (1:3). Мейлер, 90+10 - с пенальти (2:3).
"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн (Ларссон, 60), Клукас, Хенриксен, Грощицки, Эрнандес (Мейлер, 86), Кэмпбелл (Диоманде, 76).
"Вулверхэмптон": Радди, Родерик Миранда, Коади, Боли, Доэрти, Саисс, Невеш, Дуглас, Энобакаре (Иван Кавалейру, 60), Бонатини (Дико, 75), Жота (Беннетт, 85).
Предупреждения: Саисс, 48. Жота, 54. Невеш, 68. Кэмпбелл, 70. Доусон, 90+2. Иван Кавалейру, 90+4.
Судья: Симпсон.
15 августа. Халл. Стадион KCOM Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/
Papa-psix
Новоуепинни, ты случайно не родственник Петросяна ?
05:08
Очень плохой мальчик
Вулверхэмптон-это космос
04:40
shpasic
интересно, после матча футболисты Халла вместе со Слуцким хором ничего не говорили? ну, например, "we are ...."
01:24
thunderclap
spetrov... Ну и начни все же смотреть старых мастеров юмора. Не Comedy Club. Тебя, уверен, ждут приятные открытия. 00:13__________Великолепный совет. Нонешние "юмористы" отстой полнейший. Ну за исключением некоторых. Заманивать к себе на программу - это нормально. Ненормально заставлять их смеяться над своими плоскими шутками.
00:37
aleksart-spb
настали суровые будние дни пончика,хе-хе!
00:25
Gelik82
"Не узнав горечи поражения - не узнаешь радости побед"
00:22
Алый Дракон
Жаль... Видимо, на этом задачу "Халла" по возвращению в ПЛ можно считать закрытой... А от Слуцкого требуется теперь просто "выжать максимум из минимума" - просто играть "от ножа" тем составом, что у него есть... И показать себя будущим работодателям в Англии... "Халл" - это так, тренировочка... Никто не смог бы сделать из условной "Мордовии" чемпиона России без нужного состава...
00:22
spetrov
...Ну и начни все же смотреть старых мастеров юмора. Не Comedy Club. Тебя, уверен, ждут приятные открытия.
00:13
spetrov
Новоуепинни, разреши я тебе совет небольшой все же дам? Ты когда шутить пытаешься, подкалывать, надо, чтобы в произносимом тобой хоть что-то соответствовало реальности. Тогда это подкол. Или сарказм. А в твоем случае не Леонид Викторович, а ты в космосе. Ты либо не пытайся даже, я тебе давно говорю, либо тренируйся на кошках, прежде чем на людях свое умение демонстрировать.
00:11
совва
по составу Хал нифига не должен выходить в АПЛ) если Дзюбу не купят конечно))
00:11
Obl2007
Хорошая новость )))) Здравствуй космос )))
00:08
Новоуепинни
Судья неопытный попался, не сказали что слуцкий из коней пришел. Надо первый пеналь на 94 мин дать, второй - на 97, а на 100 мин - уже третий. Тада бы может ничья была
00:07
Thomas_Boy_
Жаль. Но по составу команды несравнимы.
00:06
Бней Иегуда
Интересно, физрук хоть пару месяцев продержится?))
00:06
Фуля
shpasic---- надо было ещё минут двадцать добавить и пару пенальти поставить. -------------------- Может и ждал по привычке, но это Англия.
23:56 15 августа
Марко_Матерацци
С почином Леонид Викторович ;)
23:50 15 августа
shpasic
надо было ещё минут двадцать добавить и пару пенальти поставить.
23:50 15 августа