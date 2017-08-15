"Халл Сити" потерпел первое поражение при Слуцком, проиграв "Вулверхэмптону"

"Халл Сити" в матче 3-го тура чемпион-лиги проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 2:3. Голы в составе хозяев поля забили защитник Майкл Доусон и хавбек Дэвид Мейлер (с пенальти). Отметим, что к основному времени матча было добавлено 10 минут.

Для подопечных Леонида Слуцкого это первое поражение в чемпионате. Ранее "тигры" сыграли вничью с "Астон Виллой" (1:1) и крупно обыграли "Бертон" (4:1).

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Чемпион-лига

3-й тур

"Халл Сити" – "Вулверхэмптон" – 2:3 (1:2)

Голы: Невеш, 6 (0:1). Доусон, 27 (1:1). Жота, 43 (1:2). Дико, 90 (1:3). Мейлер, 90+10 - с пенальти (2:3).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн (Ларссон, 60), Клукас, Хенриксен, Грощицки, Эрнандес (Мейлер, 86), Кэмпбелл (Диоманде, 76).

"Вулверхэмптон": Радди, Родерик Миранда, Коади, Боли, Доэрти, Саисс, Невеш, Дуглас, Энобакаре (Иван Кавалейру, 60), Бонатини (Дико, 75), Жота (Беннетт, 85).

Предупреждения: Саисс, 48. Жота, 54. Невеш, 68. Кэмпбелл, 70. Доусон, 90+2. Иван Кавалейру, 90+4.

Судья: Симпсон.

15 августа. Халл. Стадион KCOM Stadium.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Вулверхэмптон"