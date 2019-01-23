Хадсон-Одои может перейти в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" включился в борьбу за 18-летнего форварда "Челси" Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sport Bild.

Отмечается, что представители "красных" уже успели провести встречу с игроком и его агентом. Ее детали не разглашаются.

Ранее стало известно, что Хадсон-Одои не хочет оставаться в "Челси", несмотря на то, что "синие" предлагают ему контракт с зарплатой 85 тысяч фунтов в неделю. Основным претендентом на игрока считается "Бавария", она готова заплатить за него 39 миллионов евро. Эта сумма устраивает лондонский клуб, однако стороны пока не могут ударить по рукам. Помимо "Баварии", футболиста в своих рядах желают видеть "Ювентус" и "Лейпциг".

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл 10 матчей за основную команду "Челси", в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.