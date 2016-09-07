Хаби Алонсо: "У Гвардьолы и Моуринью много общего"

Полузащитник "Баварии" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что между главными тренерами "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Жозе Моуринью и Хосепом Гвардьолой есть много общего. Испанский хавбек работал с Моуринью в "Реале" и с Гвардьолой в "Баварии".

– Манчестерское дерби в Англии – большой матч, – приводит goal.com слова Алонсо. – Думаю, эта игра будет тактической. У обоих тренеров есть свои методики – они хотят проанализировать все. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, я смогу посмотреть этот матч.

Думаю, у Гвардьолы и Моуринью много общего. В плане футбола у них есть свои собственные идеи, как подходить к игре в плане обороны и атаки, они оба амбициозны. В этих моментах они разные. Но безусловно они очень конкурентоспособны и хотят выжать из своих игроков максимум.