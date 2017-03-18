Гвардьола может убрать летом из "Ман Сити" 17 игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола планирует серьезно обновить состав команды на следующий сезон. После вылета из Лиги чемпионов от "Монако" и серьезного отставания в чемпионате Англии от "Челси" "орлов" могут покинуть целых 17 игроков, утверждает Daily Mail. Впрочем, руководство клуба не согласно с такой "распродажей", и, скорее всего, расставание с игроками растянется на два трансферных окна. На новые летние приобретения Гвардьоле выделят 200 миллионов фунтов стерлингов.

В числе главных кандидатов "на выход" называются Гаэль Клиши, Яя Туре, Пабло Сабалета, Вилли Кабальеро, Бакари Санья и Хесус Навас, чьи контракты истекают в конце сезона.