09:00 | ФУТБОЛ — Англия

Гвардьола может убрать летом из "Ман Сити" 17 игроков

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола планирует серьезно обновить состав команды на следующий сезон. После вылета из Лиги чемпионов от "Монако" и серьезного отставания в чемпионате Англии от "Челси" "орлов" могут покинуть целых 17 игроков, утверждает Daily Mail. Впрочем, руководство клуба не согласно с такой "распродажей", и, скорее всего, расставание с игроками растянется на два трансферных окна. На новые летние приобретения Гвардьоле выделят 200 миллионов фунтов стерлингов.

В числе главных кандидатов "на выход" называются Гаэль Клиши, Яя Туре, Пабло Сабалета, Вилли Кабальеро, Бакари Санья и Хесус Навас, чьи контракты истекают в конце сезона.

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